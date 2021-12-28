新竹市長林智堅宣布，不參選2022新竹縣市合併升格後的首任市長，投下政壇震撼彈。國民黨主席朱立倫今說，民進黨終於停止因人設事的政治算計，希望蔡英文總統可以從選舉布局當中回過神來，關心民進黨執政的高雄市，路燈不亮、治安惡化、酒駕致死的憾事頻傳。

朱立倫表示，蔡英文曾經承諾過的社會安全網，發揮效用了嗎？當民進黨佔據國會多數，可以把對執政黨有利的總預算案及《地制法》修正案逕付二讀，但對國民黨立委提案的酒駕修法，卻在立法院被置之不理，民進黨心中裝的到底是一黨一人之私的政治利益，還是台灣人民福祉？

國民黨主席朱立倫今說，民進黨終於停止因人設事的政治算計，希望蔡英文總統可以從選舉布局當中回過神來，關心民進黨執政的高雄市，路燈不亮、治安惡化、酒駕致死的憾事頻傳。（摘自朱立倫臉書）

朱立倫質疑，完全執政的民進黨，有讓台灣人民心安嗎？他強調，如今在野的國民黨，頂著逆風必須更努力，與人民站在一起，為民發聲，擋下錯誤政策、扭轉濫權施政，也請蔡英文與民進黨，不要再繼續錯下去。

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