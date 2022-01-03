副總統賴清德2日把臉書封面照片換成了合歡山北峰，無獨有偶，總統蔡英文2020年大選勝選後，也在臉書也換上一張合歡山的照片，引發各界關注。對於外界解讀賴清德此舉是不是想要承接蔡英文的路線，民進黨立委吳思瑤表示這是理所當然的，但也不要在新的一年開始就政治化。

賴清德2日更換了自己臉書的封面照片，並發文表示，「勇敢自信，穩步前進」。2022，我們團結攜手，讓世界看見屬於台灣的堅韌驕傲。同時，他也在貼文當中透露，照片拍攝的地點是合歡山北峰。

值得注意的是，蔡英文在2020年1月11日舉行的總統大選中勝選後，於隔天在臉書上PO出一張照片，而照片的拍攝地點，也是在合歡山。根據TVBS報導，據悉，賴清德是為了凸顯希望能承接蔡英文路線。

不過，賴清德3日出席「藥師公會全聯會6樓會館落成典禮」被媒體問到此事時並未多做回應。吳思瑤受訪時則回應，「賴清德承接總統的意志，承接台灣的價值，這是理所當然，至於其他的政治的想像。其實，新的一年，不要一開年的就在政治化」。

同時，賴清德也是被看好可能投入2024總統選戰的熱門人選，根據《美麗島電子報》日前公布的「誰最適合做我們下一屆總統」民調顯示，賴清德的支持度為30.6%、新北市長侯友宜22%、台北市長柯文哲14.1%、國民黨主席朱立倫4.5%、桃園市長鄭文燦4.3%。