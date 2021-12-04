台灣民意基金會董事長游盈隆日前分析四大公投，認為民進黨能在短時間內將原本公投4:0扭轉成3:1，是因為「全黨沆瀣一氣行動」，遭駐德代表謝志偉批評措辭不當。對此，游盈隆表示，自己對所有現象的描述和詮釋都奠基在客觀的科學數字，絕非根據黨的立場或最高當局的意志，這一點是現階段他和謝志偉最大的不同。

對於謝志偉的批評，游盈隆今（4日）在臉書發文表示，謝志偉眼尖，能察覺他選用「沆瀣一氣」的成語，果然是蔡英文執政團隊的佼佼者。一般來講，自己的政論文章或學術研究報告，都字斟句酌，遣詞用字都經過大腦，這次以「沆瀣一氣」形容民進黨公投宣講的集體行動，也是一樣。

游盈隆指出，謝志偉認為應該用「將士用命」或「戮力同心」取代「沆瀣一氣」較為公允，那是站在民進黨政府立場的一偏之見，充滿本位主義色彩；他用「沆瀣一氣」加以形容，相對之下，比較客觀且深入。其實，自己曾想用「民進黨團結一致」這樣的字眼，但又覺得那只是表象，完全沒搔到癢處，所以最後還是選擇用「沆瀣一氣」，感覺比較貼切。

民進黨各派系山頭勢力這次為什麼傾巢而出，從上到下辦公投說明會？游盈隆直言，除了有「民進黨正面臨執政危機」、「覆巢之下無完卵」的覺悟外，難道不是各自有所圖謀，需賣力演出，給蔡英文總統兼黨主席看，爭搶關愛眼神。因為蔡英文今天不但一手掌控政府權位資源，另一手掌控黨的提名權，權大勢大，號令黨內，誰敢不從？尤其黨內有志於2022或2024參選的人，此時不拚更待何時。

游盈隆稱，因此從表象看，尤其是站在民進黨立場看，或謝志偉眼中看，是「將士用命」或「戮力同心」，但實質上就是為了更重要的目的而「沆瀣一氣」。畢竟，民進黨從來都不是一言堂，對於四大公投這麼重大議題，黨內各方一定會有不同見解和看法，如今捐棄己見，放棄向所堅持的核心價值，一起和稀泥扯爛污，還自覺是正義之士，所為何來？