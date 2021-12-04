秘書長黃健庭感謝資深黨員支持。（國民黨提供

國民黨黨慶活動，也安排年輕舞團表演街舞、健走活動及現場設攤。（國民黨提供）

國民黨花蓮縣黨部今舉辦127週年黨慶活動，現場超過千人參與，會中表揚70年黨員，祕書長黃健庭致詞則炮轟民進黨公投立場，如果萊豬安全沒問題，全世界不會有160幾個國家都禁止萊豬，民進黨過去要求瘦肉精零檢出，現在執政「大尾了」、「過半數了」想怎樣就怎樣，為所欲為！

包括縣長徐榛蔚、立委鄭天財、立委傅崑萁、中央委員王廷升、智庫副執行長黃心華、吉安鄉長游淑貞、萬榮鄉長古明光、縣議會黨團書記長謝國榮、縣黨部副主委楊仁福、議員林宗昆、張懷文、徐雪玉，以及鄉鎮市民代表會正副主席、村里長、社團理事長到場同慶。

黃健庭感慨說，民進黨在國會過半，卻提出一堆傷害台灣的法案，國民黨人少、怎麼舉手都輸，代議制與監督失衡，所以只剩下公民投票才能直接展現民意、民權，這就是公投。

他還說，民進黨用各種資源、花上千萬辦說明會，甚至動用國家機器，部分國營事業也在為民進黨反公投宣傳。行政院副院長更在上班時間宣傳反公投，民進黨民代做一塊看板中央補助五萬塊，面對這樣的對手，只能靠我們基層好朋友的力量，一起為我們來宣傳。

黨慶活動頒給晉齡70年的黨員榮譽狀、金質獎章與紀念品，3位黨員都很高興並一直說著自己已經入黨一輩子了，上星期接到黨部的電話和邀請函、知道能接到秘書長親自頒發的獎狀，非常興奮，表示永遠「以身為國民黨黨員為榮！」

花蓮縣黨部主委黃原亮指出，國民黨是個為民眾做事的黨，一定會有下一個127年！這就是國民黨的黨員心聲，也是支持國民黨不畏艱難繼續走下去的力量。