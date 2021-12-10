國民黨主席朱立倫10日到台中市為公投宣講，台中市長盧秀燕表示，晚上另有行程，並未出席，對國民黨籍市議員在總質詢時，要她對四項公投表態，盧強調，公投四項皆攸關台灣未來與發展公投是憲法保障民眾表達民意的權利，她尊重民意的展現。

市議員冉齡軒在市政總質詢中提出，「錯誤的政策，比貪汙更可怕。」、「一世貪官，九世牛」，若中央政府拿人民的納稅錢做文字遊戲，做看板顛倒政策混淆視聽，台灣的自由民主已昨是今非。

冉齡軒說，台灣是民主聖地，應以民意為基礎，在歐美先進國家公投以正確、公平、明白資訊數據告訴國人真相，例如英國報導天然氣碳排放量會影響全球暖化，同時2025年達到零煤排放，法國總統馬克宏要啟動核能發電，做正確的能源政策。

冉齡軒認為，目前中央政府用欺騙的話術矇騙台灣人民，用中央資源拿來做政黨利益與國際交換條件，呼籲此次公投是撥亂反正，雙腳穩健進行，台灣才會贏，「18日四個公投都同意，台灣更美麗」。

盧秀燕強調，對於守護食安、守護人民健康、守護環境生態的主張，都予以支持；民眾的健康至高無上，不能被妥協，也不能作為商業利益的交換，民眾的健康是要被堅持的。

盧秀燕說，若守護藻礁的公投通過，也不認同讓中火增加燃煤的主張，她與台中市民都會堅決反對讓中火燒更多煤炭；關於核四議題，相信民眾會做出正確的選擇，公投是憲法保障民眾表達民意的權利，她尊重人民的決定。