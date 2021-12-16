春節返鄉的花費竟是一筆沉重的負擔！市議員朱暖英今天在市議會質詢時，憂心台中市防疫旅館數量不足，要求市府應比照台北市補助住防疫旅館的民眾，否則若有人需要住在防疫旅館長達7至10天，是筆沉重的負擔。市長盧秀燕強調，台北市防疫旅館很貴，台中市比台北市便宜一半及1／3，市府需要考量市府的財務狀況。

朱暖英為民請命說，農曆春節返國的民眾會非常的多，但民眾回國需先入住防疫旅館進行隔離；卻因防疫旅館短缺，讓很多想回台過年的民眾，未必訂得到檢疫房間；防疫旅館不論7天或10天的住宿費用，對市民是筆不小的負擔。

朱暖英說，台中市每天日平均住宿價格只比台北市低高居第二，民眾每天需負擔2819元上下不等的住宿費。如果以7天入住計算要花費1萬9733元；若是春節行情調漲到1天4000元，7天下來就要支付2萬8000元，對返台的市民而言負擔相當重。

朱暖英希望市府能如台北市一樣，住在防疫旅館可以補助市民減少負擔；否則對市民而言，返台過年壓力很大。

觀光旅遊局強調，中市居家檢疫替代所每日一般房價介於2000元至4500元間。對於農曆春節前返鄉人潮大增，業者服務成本增加；該局調查12月份及明年1月份房價確實有高於11月份的情形，已於9月16日及10月25日函告所有居家檢疫替代所，明年農曆春節前不應有不合理漲價情形。

觀旅局強調，若業者向檢疫者收取房價高於原報備查的客房價格，將依發展觀光條例第55條及旅館業管理規則第21條規定，裁處新臺幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。