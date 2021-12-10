四大公投倒數計時，國民黨10日晚上在台中樂成宮舉辦「公投顧台灣、民主拚未來」台中開講，前總統馬英九壓軸宣講，他強調，桃園藻礁是全世界環保人士重視的景觀，民進黨政府已經把橋墩打到藻礁區，說不破壞藻礁都是騙人的。

馬英九表示，他說，反萊豬這個公投很奇怪，在美國有80％的豬是沒有萊劑的，他賣給歐洲、中國都是沒有萊劑的；民進黨說不能反對萊豬進口，否則不能加入CPTPP，胡說八道，美國根本不是CPTPP的會員，尤其英國與中國都要加入CPTPP。他也強調，我們沒有反美豬，只要牠沒有萊劑就可進口。

至於公投綁大選，馬英九說，這原本是民進黨的主張，但2018年的公投民進黨幾乎都輸了，把責任歸咎於公投門檻太寬，接著又修法不能綁大選，大家應一起支持公投綁大選，因實施公投就是實施憲法的直接民主。過去民進黨有個前輩叫蔡同榮一生推動公投，叫蔡公投，現在另一個姓蔡的要封殺公投，是蔡殺投。

馬英九表示，桃園藻礁是全世界環保人士重視的景觀，民進黨政府已經把橋墩打到藻礁區，說不破壞藻礁都是騙人的。

針對核四重啟議題，馬英九表示，總統蔡英文任內，已發生3次全台大停電，代表台灣有缺電的問題，核四有了之後，台灣缺電危機、空污問題可以緩和，呼籲要站出來支持核四，他並且強調，經濟部說北部天然氣用很多，所以建三接，不要燒煤，但天然氣排碳也排甲烷，最好的方法用不會污染的核電。