珍愛藻礁公投領銜人潘忠政指出，三接就是蓋在藻礁上，呼籲請把票投給藻礁。(陳世宗攝)

國民黨立委江啟臣強調，政府獨裁、公投制裁，18日用公投票反對空污、保護藻確、顧我們的健康，這是影響下一代最重要的決定。(陳世宗攝)

1218公投前48小時，台灣健康空氣行動聯盟及中台灣約30名醫師、中南部反空污公民團體等，今天中午在台中市議會前集會舉行「藻礁投同意 節能救台灣」記者會；珍愛藻礁公投領銜人潘忠政指出，三接就是蓋在藻礁上，呼籲請把票投給藻礁。國民黨立委江啟臣強調，政府獨裁、公投制裁，18日用公投票反對空污、保護藻礁、顧我們的健康，這是影響下一代最重要的決定。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，面對大潭天然氣三接站開發爭議，台健空盟主張天然氣還是褐色能源，建議作為越短越好的能源轉型交流道。黨齡僅35年的民進黨政府，不應為了可能僅10到15年使用期的過渡天然氣，短視犧牲台灣護國神礁的7600年大潭藻礁生態系。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政指出，總統說三接沒蓋在藻礁上，但她站的棧橋就蓋在藻礁上。行政員的閣員接著說三接是蓋在礁石、岩石上，他們都在說謊。政府一直在用錯誤資訊在誤導人民；不投票等於肯定政府正在破壞下一代子孫的幸福，三接就是蓋在藻礁上。

潘忠政強調，請告訴周遭親友一定要出來投票，我們的下一代才能有傲人的世界級資產，我們要把珍貴資產傳下去；請把票投給藻礁，請大家以蔡總統四年前寫下的四個字「藻礁永存」呼口號。

國民黨立委江啟臣說，公投是面照妖鏡，照出執政黨的雙重標準、多重標準。不管是藻礁永存或是其他公投提案，過去都是民進黨的主張，現在居然要用連署公投救回他過去的主張是不是很諷刺？政府面對過去的價值，現在竟用盡所有的行政資源，搭專機、買廣告來對付這些提出公投的人，只為了要反對民進黨過去的價值。

江啟臣表示，我們要護藻礁更要反空污，這不是二選一。執政黨不要再抹黑公投，實際上這是政府無能，政府有能力我們不必辛苦推動公投護藻礁。賴清德當行政院長時可以用官塘換水壩？現在又威脅我們如果選擇護藻礁，台中要多燒五百噸的煤。怪道台中人是次等公民嗎？為什麼台中人要背負執政無能的過錯？

江啟臣強調，「幾個公投案都只差一點點，千萬別以為不差你一票，透過公投讓政府現形，讓人民知道政府多少昨是今非」；希望能源政策更加健全穩定，而非出爾反爾。民進黨在野就謙卑、執政後變「武則天」，請用公投制裁政府，用公投票反對空污、保護藻礁、顧我們的健康，這是影響下一代最重要的決定。