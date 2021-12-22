「環境」與「能源」兩個議題，在如今的台灣，猶如站在光譜的兩端，是永遠的對立面，很難走到一起。513、517大停電徹底喚起台灣人對於能源的重視，「缺電」更是所有人的噩夢，儘管國家早已傾盡全力扶植綠能產業，給予民間使用太陽能的種電補貼措施，發展風力發電，卻仍無法平衡未來能源消耗，供不應求的情形。於是天然氣發電成為一種相對中庸的能源替代措施，但替代的代價卻是用環境開發來償還。

位於基隆外木山地區的協和火力發電廠改建案，就是一個明確的例子，台電計劃未來進行填海造陸18.6公頃，建設天然氣儲存槽，18.6公頃是什麼樣的概念？經過換算相當於9.3座台北小巨蛋的平地面積，宛如一座大型的瓦斯筒坐落於北海岸，破壞7萬株珊瑚的海洋生態。基隆優美的海岸線景觀不僅受到破壞，周邊海洋生態系統也將連帶受到影響。目前國內對於能源的議題爭論不休，我們先回顧世界各國，對於能源的看法與趨勢。

反核曾是世界主流

2011年日本福島核電站的311事件，是由地震引發海嘯，致使配電設施浸水失效，緊急發動機無法運作，造成爐心熔燬的核事故。各國政府對於核能安全風險評估更為謹慎，眾多國家開始對核電廠的安全進行評估，甚至倉促決定放棄使用核能，原先興建核電站的計畫，也因此擱置停擺。

目前主流的發電的方式分為三大類，火力發電(燃煤、燃氣、燃油等)、核能發電、再生能源(水力、風力、太陽能等)。隨著民間反核聲浪四起，各國政府計劃將火力發電與再生能源比例提高，藉此逐步降低核能的電力供應。

核災後，各國核電站不減反增！？

311事件距今十周年，根據瑞士每日廣訊報(Tages-Anzeiger)2021年9月22日新聞報導，2020年初全球共有442座核電廠處於運行狀態，其中96座位於美國、58座位於法國、47座位於中國、4座位於瑞士。我國經濟部國貿局指出全球目前有119個核電廠建設計畫。核災過後，為何各國仍持續使用核能？其原因有三。

一、替代能源的成本過高。德國的能源轉型政策徹底將人民從核能中解放，但背後的代價是電費的瘋狂上漲，位居歐洲最高。2020年德國的電價是9.52元新台幣(30.4歐分)。

二、全球的氣候與環境變遷。極端氣候影響的災變，使各國不得不重視，溫室氣體的排放。另外，空污具有飄散的特質，影響的範圍更為廣泛，並有多起案例證實空污對人類健康的危害，已然成為民眾關注的焦點，因此更傾向能夠妥善管理且低碳排的核能。

三、不易受國際情勢影響。各國的石化能源多來源於進口，長此以往便有所依賴，因此常受出口國供應狀況而有所制約，且船隊頻繁的運輸石油、天然氣等能源，也將提高運輸時的風險，相比之下，核燃料棒可供應四至五年後再行採買，較不易受國際能源的波動影響。

台灣能源的出路

今年11月初的COP26(聯合國氣候峰會)決議，全球應於2030年較2010年減少碳排45%，並以2050年淨零為目標。隨著極端氣候的影響加劇，人們急切擺脫石化能源對於環境與人體的危害，在核能的態度上再一次發生轉變，於是核能得到廣泛討論與重視，法新社報導稱，「COP26峰會上，核能專家受到了張開雙臂的歡迎」。

回顧台灣，無論是三接藻礁，或是四接外木山，皆是為了將來燃燒天然氣做準備。但隨著今年COP26峰會的決議，世界各國共同約束碳排，台灣若依然選擇增加天然氣的發電量，將與世界共同減碳排的方向相違背，與此同時也將對當地的環境造成破壞。但若什麼都不做，台灣缺電的問題不會獲得解決，到底「能源」與「環境」的選擇題應該如何選擇?或許只能留給民眾共同作答。

（作者為時事評論員、國立台灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所畢、大九學堂三期學員）

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