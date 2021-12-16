重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於周六進行投票。資深媒體人李艷秋日前在臉書直言，「公投的內容，真的不重要了，讓四個公投過，並警告蔡英文，妳沒有資格不斷的分裂人民，不同意見者就是中共同路人這個把戲，要徹底被終結」。李的文章曝光後，引發許多網友討論，有網友直言「李主播總是一針見血，讚啦」、「內容是什麼真的不重要，根本不會照做」。

李艷秋14日在臉書的貼文指出，許多人預測，以蔡政府越來越威權的作風，公投就算過，也不會執行，「那何妨讓四個公投全過吧！用最直接的民意和當權者對幹一次，看看蔡英文在邁向反民主的路上，還會不會謙卑的向民意低頭？民進黨的跋扈囂張貪腐弄權會不會收斂？」

李艷秋提及，所以這次公投，可能是最後一次，也是唯一一次，在民進黨極權統治孵化之前，民眾可以表達強烈警告的機會。而她的文章曝光後，不少網友都在其臉書、《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關新聞底下留言，其中臉書和《Yahoo新聞》分別有近一千則留言，很多人在臉書指出，「讓人厭煩的騙術」、「所以等於是殊死戰，直球對決」、「台灣的民主不是民進黨說了算...」、「人民才是台灣的主人，不是一切都只能依照民X黨旨意」、「不錯說得好」；但也有網友說，「公投內容對我還是非常重要的，我悍衛的是自己的價值觀」。