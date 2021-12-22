四大公投全數未通過，且每案不同意票數多於同意票。前扁辦主任陳淞山表示，民進黨公投大戰沒有催出中間選民出來投票，意味著2020年贏得總統與立委選舉的中間選民，即使沒有完全流失，也位移到政治觀望的政治態勢，可說是「贏了面子、輸了裡子」；而在「中間選民」冷眼旁觀下，民進黨如何面對明年地方選舉可能繼續慘敗的情勢發展？

陳淞山20日在《美麗島電子報》撰文表示，民進黨的確僥倖贏得公投結果，投票率僅有41％，只是原有政黨基本盤政治實力發揮。國民黨雖敗猶榮，民進黨則是「贏了面子、輸了裡子」。尤其是在絕大多數「中間選民」冷眼旁觀之下，民進黨又將如何面對明年地方選舉可能繼續慘敗的情勢發展？或將牽動著蔡政府下一步的施政走向與內閣改組、政治接班的可能布局。難道蔡政府還要如此因循苟且、惡性循環下去而不自覺自省嗎？下一步該如何走？下一場戰役要如何力挽狂瀾？恐怕才是問題的開始吧。

陳淞山接著表示，這次公投大戰失焦，演變成「政治保衛戰」的藍綠大戰，雙方固守政治基本盤，形成最後民進黨以51％到52％的公投「不同意」得票率，領先國民黨的47％到48％的「同意」得票率結果。

陳淞山認為，公投有近35％的中間選民沒有出來投票。台灣的中間選民基本上是「親美不反中」，希望執政者做到台、美、中政治關係動態平衡，安全與繁榮要兼顧。然而民進黨的全面執政，大搞「親美反中」的「抗中保台」政治路線，讓兩岸關係發展陷入嚴峻險惡的政治困境。這對中間選民而言，就是「不安全」及「危及繁榮」的政治動盪不安。因此他們寧願選擇冷眼旁觀民進黨對公投案的賣力演出，靜觀其變後續的政局發展變化。

陳淞山認為，當四大公投變成只是「黨爭」的權力遊戲，要想讓這些「中間選民」產生投票意願，就變得非常的困難。民進黨雖贏了公投，但輸掉了催出中間選民的執政動能，等於意味著上次贏得總統與立委選舉的中間選民，即使沒有完全流失，也位移到政治觀望的政治態勢，這難道不是「贏了面子輸了裡子」嗎？這難道不是政治隱憂、政治警訊嗎？