2022年全台跨年各場拼搏，台中市除了水湳公園場以外，今年麗寶跨年依舊不缺席，也將舉辦「2022麗寶樂園跨年晚會」結合商場、飯店、遊樂園多元的特色，26日主辦單位公布首波星光卡司：「五堅情」陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩全員大合體，金曲歌后曹雅雯將壓軸演出，與金曲最佳演唱組合張三李四合唱。

而去年五堅情在麗寶舉辦粉絲見面會時，人潮爆滿把現場擠得水洩不通，所以今年麗寶很早就邀約鎖定，對於獨家合體的演出內容，婁峻碩預告：「絕對要給大家一個難忘的跨年夜！不方便透露太多，但會讓大家意猶未盡的演出。」

火紅的狼人殺偶像，5人這次破天荒在麗寶合體，要用精彩表演陪伴粉絲們倒數迎新，談及與台中粉絲在台上倒數開唱的感受？陳零九對台中印象就是美食非常多，直呼：「每年都很開心可以在跨年的時候跟粉絲一起同樂！」邱鋒澤笑說：「很開心，可以在舞台上跟粉絲一起誇年！」至於一年從頭到尾，直到倒數最後一刻還是得黏在一起，他們形容：「這真的很棒！重要的時刻夥伴都在身旁，非常幸福。」 黃偉晉對於台中演出興奮表示，很開心一起工作跨年，期待台中有很多好吃好逛的市集。