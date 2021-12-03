萬眾矚目的跨年即將到來，桃園將在高鐵桃園站前廣場舉辦「Meet遇見桃園」跨年演唱會，邀請眾多卡司陪民眾嗨翻2022年第1天，這次為因應疫情，將嚴禁邊走邊吃、預計容留3萬人。

桃園市觀旅局表示，以往的跨年晚會參與人次約20萬人，近期雖然疫情趨緩，跨年晚會如期辦理，不過還是會採取一些因應措施，較為不同的是嚴禁邊走邊吃，有規畫飲食區讓民眾用餐，而中央流行疫情指揮中心未限制戶外人數上限，市府以每平方公尺1人來計算，預估廣場可容留3萬人。

觀旅局說，「Meet遇見桃園」跨年演唱會卡司強大，主持人為黃子佼、宇珊；藝人則有畢書盡、李玉璽、王識賢、艾怡良、李玖哲。

金曲歌王李玖哲將在「Meet遇見桃園」跨年演唱會擔綱倒數後壓軸，李玖哲透露，雖然倒數時在桃園準備表演，但會提前向老婆示愛「會提前跟她視訊親吻和說我愛妳，其他的就不方便告訴你們」。這次桃園跨年，李玖哲特別重新編排《想太多》、《我會好好過》等經典歌曲，並帶來夜店最嗨電音組曲，要帶大家嗨翻2022年第1天。

觀旅局表示，目前青埔周邊的旅宿訂房狀況良好，甚至有些已滿訂。另問及會由誰和桃園市長鄭文燦一同倒數跨年？觀旅局回應，這還需要保密，待時間成熟時會再公布。