金曲歌王李玖哲從日本和老婆煲愛返台後，工作馬不停蹄展開，將在「Meet遇見桃園」跨年演唱會擔綱倒數後壓軸。無法和老婆相馬茜一起跨年，李玖哲說會提前向老婆示愛，用視訊親吻和對她說「我愛妳」，被問到老婆覺得他哪裡性感？李玖哲笑說：「我老婆覺得我的肥肚子最性感，因為很有安全感啦！」

這次桃園跨年，李玖哲特別重新編排〈Will You Remember Me〉、〈不，完美〉、〈想太多〉、〈我會好好過〉等經典歌曲，也將首次表演夜店最嗨電音組曲，要帶著桃園民眾一起Party。

2021年對李玖哲來說是事業豐收年，除了接下綜藝節目主持棒，也擔任男團選秀節目導師，還與姚元浩主持美食節目，他表示沒想過在疫情艱難的1年，還能有這麼多挑戰，收穫非常多。

但主持美食節目讓他胖了不少：「因為我都很認真在吃，終於有正當理由可以一直吃，胖是這個節目的職業傷害啊！但也有增加運動量，努力維持身材。」主持工作帶給他許多音樂上的創作靈感，他透露已經在籌備新作品，新的一年會帶給大家新作品。