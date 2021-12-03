遠傳電信於「2021台灣醫療科技展」宣布攜手亞東紀念醫院，以「遠傳5G世界第一 加值智慧醫療新紀元」為主題參展，展示「5G智慧醫療」、「5G緊急救護」、「5G在宅醫療」、「智慧醫院」等四大領域、共十餘項應用。

「5G緊急救護」解決方案更是首度曝光，將救護車駛入展會現場，同時響應NCC「補助5G網路建設計畫」，於現場展示5G遠距診療體驗專區，呈現5G於醫療領域更完整的應用。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳以世界第一的5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，以物聯網整合量測數據與行動醫材設備，透過5G大頻寬、低延遲即時傳輸清晰醫療影像，並以AI智能分析輔助醫師診斷，發展台灣第一個5G遠距診療平台，與中央、縣市政府、醫療院所高度合作，目前遠傳5G遠距診療服務已導入於台東縣全區、新北市石碇與萬里、苗栗縣南庄，未來也將陸續擴及屏東縣、花蓮縣、南投縣，持續落實「網路取代馬路」，以科技實現「醫療零偏鄉」的願景。

遠傳展出的四大領域、共十餘項應用位於台北南港展覽館1館4樓L618展位。遠傳也應邀參與3日登場的「亞太癌症精準醫療論壇」，由遠傳企業暨國際事業群副總經理李明憲出席座談，分享遠傳在台灣深耕遠距與智慧醫療的經驗，共同探討「國際醫療新模式－國際癌症病患遠距照護科技導入與服務」，期許能為台灣創造國際癌症治療與照護的利基，並拓展可行的海外輸出模式。

遠傳首度亮相的「5G緊急救護」解決方案，將遠傳5G遠距診療平台整合頭戴式無線智慧眼鏡，利用5G傳輸即時清晰第一視角影像，使救護員空出雙手專心救護，遠端醫師可同步進行精準指導，達成多方即時遠距會診；救護車上整合生理監測儀、即時數據、趨勢圖資料分享，以及智慧傷口拍照，AI輔助自動測量傷口大小、深度與溫度，強化緊急救護人員的救護能力，縮短到院檢傷時間。此外，遠傳AI影像分析技術亦可應用於骨齡/骨密判斷、胸腔疾病與智慧傷口照護等多元情境，為此次展出的一大亮點。

遠傳「5G遠距診療平台」運用雲端技術，協助縣市政府及醫療機構快速佈署，無需另建系統，解決跨平台整合問題，並連結健保署虛擬健保卡試辦計劃，協助亞東、花蓮慈濟、新光等醫院，結合視訊門診服務，支持線上健保認證，民眾透過App即可一站式進行掛號及視訊看診，醫師則可透過診間的行動裝置於雲端虛擬門診叫號、看診，且能同步完善影像病歷機制，不僅可應用於偏鄉專科門診及通訊診療，亦可延伸於醫療聯防、居家醫療與手術教學等場景。

因應疫情需求，亞東紀念醫院也展出搭載智慧攝影機與托盤的「防疫機器人」，可遠端遙控出入隔離病房，降低醫護人員風險。遠傳除利用遠距診療服務助亞東醫院於疫情期間開設27個專科通訊門診，每周最高達250診次，並延伸居家端的通訊門診服務及居服App，更串聯多項醫療物聯網裝置，打造居家健康照護解決方案，讓民眾在家也可以進行各項健康照護量測追蹤。