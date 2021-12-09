台股開高後再戰萬八大關，生醫族群今日各自表態，高端疫苗(6547)多頭續強，今日開高後，一度衝上294.5元，高檔出現壓力，漲幅開始收斂至3%左右；皇將(4744)訂單能見度到明年Q2，股價漲幅在5%左右；興櫃的因華(4172)挾著與美商合作，雙口服併用療法抗新冠，盤中漲幅超過1成；昨日攻頂的基亞(3176)股價開高後，由紅翻黑，跌幅在3%以上。

皇將2021上半年受印度疫情影響出貨，目前已恢復正常，訂單能見度到2022年的Q1，至於在美國市場方面，則有新冠疫情口服藥設備訂單的爭取機會，目前訂單能見度已至2022年Q2，法人看好全球布局策略效益漸顯，獲利成長動能強。

因華生技宣布與另一擁有口服劑型的美國Ainos Inc.(Ainos)合作開發全效型干擾素抗病毒口服藥物併用療法，由因華負責研發及未來上巿後產品製造生產，而Ainos則出資進行各項臨床試驗及國際行銷。雙方將以新冠病毒為首要目標，更進一步探索新療法對其它各式RNA及DNA病毒的療效。

國家級疫苗廠將進駐竹南基地，預估興建完成要4年，後續還要再2年時間進行驗證。開發單位國衛院為了生產緊急疫苗，以供第一線國安人員，包含軍警及醫療人員，未來面臨緊急醫療需要，可以生產100萬劑疫苗生產。