英特芮飛科技成立「聲音噪咖」團隊，致力打造南台灣專屬Podcast品牌。（青年局提供）

愛思特研發的「VITA LIGHT多功能智慧生物瓶扇燈」，結合微景觀室內瓶植物造景。（青年局提供）

「Meet Greater South X 5G AIoT Expo 亞灣創新X新創大南方」首次移師高雄，舉辦亞洲最大創新創業嘉年華，高雄在地23家企業打造高雄創新館，還以蟲洞隧道為造景，在燈光效果營造下，展示不同樣貌的發光智慧室內瓶。

首屆新創大南方展10、11日2天在高雄展覽館舉行，高市府青年局與經發局會同高雄在地23家企業聯合參展，展出的產品與服務，涵蓋人工智慧、醫療生技、物聯網、新商業模式等，行銷高雄MIK（Made in Kaohsiung）品牌。

高雄創新館參展企業中，英特芮飛科技「聲音噪咖」團隊，打造了南台灣第1個Podcast錄音室，協助解決不同產業別客戶的合作需求，至今已協助近70檔節目上架，更與KKBOX及Firstory串聯合作，致力於培植新興創作者。

針對近來商機蓬勃的微景觀市場，愛思特則以客製化的技術，提供室內瓶觀賞植物與水族飼養的迷你造景，還研發出智慧型生態燈來監控環境因子，可依據不同植物與生物特性，給予光源與濕度，為療癒商品開闢新市場。