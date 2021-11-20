台灣麥當勞在18日發布，24日起調漲29項產品價格，甚至還有新規定，連餐具也要收費。就有網友抱怨，他19日去麥當勞買玉米濃湯時，意外得知湯匙要額外收費1元，讓他相當傻眼詢問「有人知道何時開始湯匙要錢的嗎？」，消息一出讓許多網友們哀嚎「現在才知道」。

一名網友昨(19日)在PTT上發文表示，他晚上去麥當勞點了玉米濃湯，店員竟然問他要不要買湯匙，他當下愣住了，店員接著解釋說，現在湯匙要1元加購，不然就要用喝的。麥當勞的新規定讓原PO感到困惑「這麼燙誰用喝的啦？有人知道麥當勞的玉米湯湯匙何時開始要錢的嗎？」。

貼文一出引起熱議，不少網友相當崩潰，「現在才知道要收錢了」、「這太傻眼了吧！很扯欸！什麼都想辦法要錢就是了」、「真的假的？太扯了吧…」、「實在無言...要撈玉米粒的請加價購」。

不過其他網友發現，不是每家都有這項規定，「我今天買沒有加錢啊」、「有的店要有的不用」、「要看店，我上次去賣場裡的要加，百貨公司卻不用，真的很詭異」。也有網友表示，「麥當勞的塑膠湯匙是可以重複使用的，麥當勞本就不環保，沒內用餐具，只有一次性包裝」、「如果屬實的話真的又舉環保大旗在佔消費者便宜，你不給塑膠的也要給可分解的啊」、「使用者付費的觀念看來根本沒有被落實過」、「自從台灣團隊接手經營後，保證這種事變更多」。