鄧佳華日前宣布離開連千毅團隊，揚言要到新公司上班，讓前老闆連千毅氣到求償2千萬，沒想到鄧佳華才到物流中心擔任包貨員3天就離職，接著改當外送員送餐，對此，連千毅不諱言直接點出3點必定失敗原因，再次引發網友議論。

根據《ETtoday》報導，連千毅表示鄧佳華無法勝任外送員有3大原因，第一，鄧佳華沒有機車駕照，當外送員只能騎腳踏車，根本毫無效率可言，第二，鄧佳華都是搭公車、捷運或騎腳踏車通勤，方向感不太好的他，連導航都不太會使用，第三，鄧佳華連蝦都不敢抓了，不可能受得了外送員在外得面臨颳風下雨跟大太陽的狀況，不覺得他有辦法吃苦。

連千毅表示鄧佳華只是要炒新聞，幫自己刷存在感，並不是真的要當外送員，接著點出兩項工作他可以勝任，就是「去掃公園廁所」或「路邊幫忙清潔阿姨撿垃圾」，除了這兩項工作，其它對他而言應該很難，接著透露有位開汽車廠老闆的好友，願意給鄧佳華月薪3萬的工作，工作內容是洗車、打蠟、擦車，不過由於車廠老闆與連千毅關係好，加上薪資條件不符合預期，讓鄧佳華嗆明「我絕對不會去面試」。

據悉，鄧佳華不滿公司干預交友又被定位成丑角，才決定離開連千毅，連千毅得知消息後在直播狂罵鄧佳華，更揚言「11/21演唱會你一定要去，跟澎恰恰這場不能不到，不到我就告你，接下來以後我就開始冰，寧可讓他做清潔工，也不願意在其他直播台業界和YT上面露臉，誰給他工作我就告」，由於鄧佳華和連千毅簽了3年經紀約，月薪3萬起，毀約者要賠償2千萬，若執意離職，恐面臨法律問題。