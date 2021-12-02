金門縣長楊鎮浯在今日擴大主管暨縣務會議中，公開表揚5名廉潔楷模，肯定他們戮力執行公務、積極為民服務，勇拒外界餽贈誘惑，積極預防貪瀆弊端、節省公帑，足為縣府同仁之廉能表率，期許建立標竿學習典範，鼓勵全體同仁見賢思齊，攜手鄉親打造更良善、優質的生活環境。

5位廉潔楷模的具體獲獎事蹟如下：

一、民政處王志仁：清理100至104年本縣民國四十九年以前參戰自衛隊員三節慰助金溢發放業務，戮力執行，追繳溢發22人，金額計167萬2000元；109年2月份完成本縣民國六十四及六十五年次已服義務役役男慰助金，主動清查複核不符發放條件，繳回縣庫45萬元，有效建立內控機制等預警作為。

二、採購招標所陳冠潁：承辦「108年度0.6L-56度22年陳年金門高粱酒外盒等兩項」採購案，開標程序發掘不同廠商投標文件重大異常關聯，即時通報政風處理，案經福建金門地方檢察署偵查終結，廠商獲緩起訴處分，據以沒收押標金計新臺幣94萬5480元，陳員察隱辨微，勤慎廉能，有效防治圍標陪標等違法舞弊行為。

三、金寧鄉公所宋界景：執行資源回收勤務，發現民眾丟棄之黃金等貴重物品，立即通報協尋失主，並拒收民眾感謝餽贈，宋員拾金不昧、廉潔自持之善行，除及時協助民眾尋獲失物，提升廉潔風氣，足為表率。

四、畜產試驗所辛園茂：擔任兼辦政風業務人員二十餘年，109年12月3日及時發現畜試所火燒事件，通知消防局避免火勢擴大，並時常利用集會宣導機關安全維護；推動地區酒糟養牛計畫，103年協助成立金門第一個牧草產銷班，辦理牧草青儲壕溝100萬元構建補助案，對於邀宴應酬皆直接婉拒，有助提昇清廉形象。

五、建設處湯麗雲：承辦「變更金門特定區計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案」，對於民眾到府陳情致贈禮品予以拒絕，交政風處登錄轉捐贈大同之家；為加速推動本府重大建設，以其都市計畫專業辦理「變更金門特定區計畫（訂定「金門特定區計畫自然村專用區毗鄰土地變更處理及回饋原則」）案」，預估可樽節本府支出公帑至少120萬，建立公務人員專業與積極作為之形象。