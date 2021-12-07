張姓女遊客受困金門建功嶼，海巡出動3艇將她接駁救援上岸。（金門海巡隊提供／李金生金門傳真）

建功嶼有金門版「摩西分海」之譽，遊客穿梭來去的著名景點。（李金生攝）

有金門版「摩西分海」之譽的建功嶼，今天又發生1名女遊客受困，金門海巡隊出動3艘船艇援救上岸，虛驚一場。縣府觀光處表示，類似事件讓相關單位疲於奔命，將針對在漲潮時分堅持登島者研訂罰則。

張姓女遊客在上午10時許受困建功嶼，當時海象惡劣，平均風力7至8級，陣風更高達10級，且海水快速上漲，浪高3至4公尺以上，海巡隊據報火速調派3艘船艇，在11時許冒著惡風險浪將她救援上岸。

坐落於浯江溪口的建功嶼，面積約500平方公尺，是距離金門本島最近的離島，原為陸軍W038據點，1997年交由縣府接管，闢建為離岸觀光據點，可瞭望大、小金門之間寬闊海面，並以1條長約500公尺，穿越海面的石板步道與金門本島連結，遊客踏浪而行，沿線潮間帶生態豐富，被譽為金門版「摩西分海」，但因常有遊客不諳潮汐時間，而一再發生受困情事。

縣府觀光處表示，現場工作人員曾以即將漲潮，勸導張女不要冒險登島，但張女仍執意上去，最後果然受困小島，未來考量針對類似個案開罰，以免耗費相關救援人力和資源。