女星林妍柔由《我愛黑澀會》出道，2021年拍攝改編金庸作品的《射雕英雄傳之降龍十八掌》時，在劇中大露姣好火辣身材，被網友封為「史上最兇黃蓉」，一出道就爆紅備受關注，昨(23日)她也在Instagram公布「進入世界500強公司」的好消息。

林妍柔近年將事業重心轉往大陸，演出大陸版《九品芝麻官》的「戚秦氏」後，知名度瞬間水漲船高，引起各界討論，她昨（23日）在Instagram先是曬出面露甜美笑容，穿著白色上衣的宣傳照，上頭寫著「歡迎加入華誼大家庭」，宣告自己加入新的公司，接著曬出對著鏡頭開心比YA的照片，並表示「恭喜我進入世界500強公司」，想與所有粉絲分享她的喜悅。

林妍柔開心宣布加入新公司。（圖／yyyrrr414 IG）

林妍柔透露加入新公司的心情，她表示被嚇過導致有簽約恐懼症的她，曾經說過再也不簽約大公司，沒想到事事難預料，反倒是「簽約了一間最大的公司」，雖然難免仍會擔憂，但她決定正面樂觀面對，強調「未來會更加努力！請大家多多指教」，讓外界對於她未來發展及戲路更加期待。

林妍柔開心表示「進入世界500強公司」。（圖／yyyrrr414 IG）

林妍柔雖然是新人，不過演藝圈經歷堪稱豐富，不僅曾是《我愛黑澀會》美眉「蒂蒂」，更上過《大學生了沒》、《康熙來了》等節目，正式出道後，還曾與楊丞琳、宥勝合作《極光之愛》，演藝重心移往大陸後，拍攝過《我的青春都是你》、《喜歡你時風好甜》等劇，還曾和黃曉明代言手機遊戲。