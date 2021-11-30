新變種病毒Omicron出現，增添新冠疫情不確定性，為12月生醫類股上漲添柴火，NBI有機會落底反彈，法人看好短線疫苗股、新藥股可望先蹲後跳，中長線受低估的醫材股，也可納入配置，生技醫療基金，現階段值得逢低找買點。

根據Lipper統計，國內投信發行的「主動型」生技醫療基金績效表現不俗，今年以來截至11月26日止，有5檔全球生技基金報酬率領先，包括：新光全球生技醫療基金、景順全球康健基金、野村全球生技醫療基金、兆豐國際生命科學基金、凱基醫院及長照產業基金。而新光全球生技醫療基金報酬率更以20%奪冠。

新光全球生技醫療基金經理人李淑蓉表示，Omicron新變種病毒株出現，全球接種第三劑或加強針的剛性需求爆增，加上疫苗大廠BioNtech表示，百日後將有新款疫苗問世，12月疫苗股有表現機會；後續所掀起的新款口服藥及相關醫材投資契機，更不可輕易錯過，相關類股表現值得持續留意。

李淑蓉表示，相比於Delta病毒，Omicron擁有更強的傳染性，目前仍未出現全球形成大規模傳播，造成重症者的案例也十分有限，影響是否被過度誇大，未來2至4週是關鍵觀察期，針對疫情防範，目前比較值得注意是，全球施打第三劑，或接種疫苗加強針的進度不如預期，市場擔心Omicron恐釀成較高的確診風險，預估未來各國政府政策，將帶動民眾接種加強針，甚至開放16至18歲青年接種，新冠疫苗的剛性需求、新商機湧現，疫苗股短線有表現機會。

除疫苗股外，李淑蓉認為，倘若Omicron疫情惡化，讓已接種疫苗的民眾出現突破性感染，新一代的新冠口服藥將被各大藥廠加速研發推出，而在新冠疫情的防疫供應鏈中，包括疫苗、口服新藥、藥物與病毒定序的基因檢測，以及後續對醫療用品及服務需求將持續倍增，防疫政策升級下，將繼續為生技醫療產業注入強心針。

李淑蓉預估，Omicron新變種病毒增添市場不確定性，疫情概念股短線動能再起，若中長線觀察2022年展望，除新冠口服藥外，先前受到排擠的基礎藥品研發，如癌症、免疫、糖尿病，及阿茲海默症等新藥，開發進度及銷售將會加速，其中又以癌症及阿茲海默症在2022年最受機構法人矚目，包括禮來、羅氏兩款阿茲海默症新藥，臨床數據將在2022年下半年陸續解盲，另外，明年還有新款降膽固醇新藥推出，有可能成為新的治療指引，都是2022年值得關注的新藥題材。