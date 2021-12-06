12月3日全體上市公司總市值為54兆4952.89億元，較前周五（11月26日）總市值增加1兆113.35億元，增幅為1.89％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：矽晶圓股、記憶體與模組、聯發科集團及大型IC設計股、貨櫃海運股等，看本周台股指數區間為17600-18000點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.Omicron變動病毒消息影響美股，但實際死亡原因仍是Delta變動病毒為主，雖然經濟回歸常態速度放緩但不會再發生全球大封城，根據2020年股市反應經驗，疫情是瘋狂砍殺後的買點，科技股衝擊小甚至部分利多（如遠距會議）。

2.中國政府下令提高煤礦產量，11月中旬中國創每日煤炭產量創新高，現在中國日產量1200 萬噸煤超過總需求200萬噸，11月能源危機舒緩。

3.勞動基金、國保基金及退撫基金等三大政府基金10月收益995億元，前10月收益4404.62億元，大幅超越去年全年水準。