白靈今年再度踏上金馬紅毯，今(27日)稍早她壓軸現身金馬58星光大道，以一襲半套黑禮服現身，左側大秀比基尼、全裸纖腰和美臀長腿，白靈說，歷經了兩次隔離後，她表示終於體會接受隔離的意義，就是親自寫下她的第一本電影劇本，未來會以她的隔離日記拍成電影，當作是獻給金馬獎的情書。

白靈說，今天現身的這套禮服是由她自己一針一線在隔離飯店時縫紉製作，原本是一件黑色襯衫，後來被她裁成這套禮服，前面縫有「做最精彩的你自己」，後面則縫著「勇敢自由」，包包縫上「我的性高潮很吵」，讓大家看了都忍不住莞爾一笑。

白靈轉身露出屁股蛋。（圖／廖映翔攝影）

白靈去年《墮胎師》入圍金馬影后，雖後來沒有得獎，但她在隔離時間多次在社群網站分享性感的全裸照片，意外引起話題，熱愛自由的她今年又受邀參加金馬獎後，坦言為了又需要再度接受隔離猶豫再三，最後為了喜愛她的台灣觀眾還是應邀來台，再度掀起話題。

白靈放送飛吻。（圖／陳俊吉攝影）

白靈25日解除隔離後首度參加記者會和台灣媒體見面，一向話題辛辣不忌的她拿到麥克風便開始抱怨隔離期間的不便，直言：「又不能親吻，也沒有男人、不能做愛。」但也因此感受到更多台灣觀眾對她的愛，還到隔離飯店樓下拉布條支持她，讓白靈直言：「你給予愛就會得到什麼愛，摘什麼花就結什麼果。」

第58屆金馬獎今晚在國父紀念館舉行，今年金馬獎亮點多，除了影帝、影后獎項都被稱為死亡之組，6年沒有公開表演的「歌壇東方不敗」張清芳今年為了金馬獎再戰三金舞台，將獻唱歌曲給江電影當作此生摯愛的幕前幕後影人，遠道而來的白靈、李心潔、李國煌受邀成為頒獎嘉賓，打扮與致詞內容也令人期待。