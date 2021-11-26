台灣日前申請加入CPTPP，執政黨近期不斷對外宣傳，反萊豬公投結果將會影響到台灣能否加入CPTPP，民進黨立委邱志偉今表示，台灣如果不能加入CPTPP，大陸最高興，台灣將被排除在國際經濟體之外。中經院WTO及RTA中心副執行長李淳也說，台灣要加入CPTPP是因為已經落後競爭對手很多，其他國家有各種協定，我們必須要追上腳步取得公平立足點，這是台灣關鍵的機會。

郭國文、邱志偉今天在立法院舉行「2022科技與經濟立國：科技、供應鏈與CPTPP」座談會，邀請專家學者與談。對於台灣如何加入CPTPP，郭國文說，12月18日四大公投結果，尤其跟反萊豬公投息息相關，從現實面來看，CPTPP會員國有把萊豬標準納入，台灣怎麼可以不符合規範。

邱志偉進一步表示，台灣如果不開放美豬進口，就無法達到達到CPTPP，章程規定；此外，若反美豬公投通過，對於台美貿易關係雪上加霜，也會減弱美國支持台灣加入CPTPP及參與國際組織的力道。

台灣加入CPTPP另一個難題是日本福島食品開放問題，邱志偉說，他2018年曾經到日本拜訪跨黨派議員支持台灣加入CPTPP，日方難以理解福島五縣市食品問題，演變成政治問題，為什麼全世界都開放，沒理由台灣還不開放，所以台灣不能迴避這個問題，要提出解決方案，可以採取循序漸進的方式，從離福島最遠的地方分階段開放。

李淳也提到，2018年日本食品公投到今年反萊豬公投，反映出台灣只要「毒」就跳起來，一律反對，容易受到政治渲染，沒有人去看科學數據，現在討論公投，好像連吸空氣都會有萊劑。

李淳強調，如果反萊豬公投通過，對於未來日本福島食品處理會非常悲觀，反觀若是不通過，台灣將會出現契機，很多面相對台灣有利，我們已經落後競爭對手很多，現在要努力追上腳步。