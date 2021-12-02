一年一度的艋舺青山宮靈安尊王遶境於上周圓滿完成。一如往例，遶境第三天由總統蔡英文親自扶轎送駕，同行的尚有內政部長徐國勇、在地立委林昶佐。廟方也特地準備了四個傳統的平安餅讓蔡英文親自蓋章，司儀更迎合的表示這是象徵四大公投「蓋上四個不同意，台灣要有力」的章，讓蔡英文樂開懷。內政部長徐國勇更在致詞表示1218公投案，要大家投下「四個不同意」，還說「神明在後面有聽喔！」這番寄生宗教的政治操作，讓人只覺可笑至極！

若說政治人物託言神明又扯謊不實，現任行政院長蘇貞昌不就正是鼻祖，猶記得蘇曾在2010年於台北市保安宮慷慨激昂的表示：「我不會選第三次」。卻沒想到又在2018年再次參選新北市長，並以將近30萬票數的差距被侯友宜輾壓。雖然蔡英文、徐國勇沒有發誓也無承諾，但同樣的在神明面前狂言無禮，果真系出同黨！

首先是反萊豬公投，民進黨一直不斷以台灣的國際貿易活路、台灣必須加入CPTPP（《跨太平洋夥伴全面進步協定》）等說帖來說服民眾「反對反萊豬」，但民進黨卻沒讓民眾知道雖然美國對台力推萊豬，而自開放含萊劑美豬以來，台美TIFA（《美國台灣貿易暨投資架構協定》）也並沒有實質性的進展；另一方面美國也不是CPTPP的一員，對台灣入會並無實質幫助，用謊言來說服民眾豈讓人信服！

而在珍愛藻礁公投部分，民進黨宣稱三接的目的是補足國內用電需求、減少碳排放、改善空污，但根據國外研究，燃氣從開採到使用都是甲烷的主要排放源，如果按照台灣燃氣發電到2025年要提升至占比50%目標，將造成溫室氣體排放居高不下、與世界潮流不符。缺乏完善規劃的三接恐怕不只是生態殺手，更有可能造成台灣新的能源危機（天然氣占比過高），是民進黨必須交代清楚的！

而在公投綁大選的部分，自經歷2018公投大敗後，民進黨即在2019年挾其立院多數再修公投法，讓公投與大選脫鉤。公投一向就是投票率較低，且台灣還未推行不在籍投票，對於大多在外縣市工作的人而言，每回家投一次票都是極大時間與成本，也將造成投票率更低，間接導致公投更難通過。而每多辦一次全國性選舉，都將增加一次選舉成本、浪費人民公帑。而對於2018的亂象來說，只要在領票時先規劃好，讓選民各取所需的選票，再加上投票的動線重新設計改良，當可節省投票時間，避免亂象再生。為了強化民眾對公投的關注度，公投與大選同時舉行絕對有其必要性，民進黨在此事上大開民主倒車，絕對必須予以矯正。

四大公投，除了核四是剪不斷、理還亂的「核電迷思」問題外，其他三項議題都是民進黨打臉過去自我主張才衍生的案子。民進黨不僅昨是今非，更用謊言話術企圖蒙蔽事實，當其決定正面迎戰四大公投並四處宣講時，就注定真理將越辯越明。當謊言逐漸被拆穿時，神明即使聽見，又豈會給予護佑！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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