中選會今舉辦第4場次公投意見發表會，其中第19案「公投綁大選」；反方代表人為律師洪偉勝第二輪發言時表示，提案方提出這麼不嚴謹的半套烏龍公投綁大選，明顯只在乎能否影響2024年大選；民主不是玩圈圈叉叉的遊戲，玩魷魚遊戲會死人；大家已經受夠了用納稅錢在辦的公投說明會，被拿來當作反串、歪哥、卡拉ok、嗆聲恐嚇大會，「我們不同意公投綁大選的回頭路」。

洪偉勝說，此項公投案只是暴露出想的可能只是赤裸裸的政治鬥爭、爭權奪利，假借民主反民主，用公投破壞公投，以阻礙台灣進步為目的，根本不是還權於民。依公投案主文，本案根本就不是公投綁大選，因為如果公投案成立半年內沒有大選，還是要另外辦公投。

他說，按照現行公投法是每兩年半一次公投，如果本案通過，就是有大選時要辦公投，沒大選的時候也至少要辦一次公投，這樣子根本就沒有比較省錢，還是多花錢；「台灣好不容易走出鳥籠公投，不應該同意烏龍公投」。

他指出，提案的國民黨左手在本會期立法院提出的公投法修正案，還維持公投大選分開辦的規定，右手卻勞師動眾，用文字不嚴謹、不專業的公投提案，烏龍號稱公投綁大選，就要人民不加思索的跟著下去，簡直是荒謬錯亂。

他說，本案還會讓公投綁大選的惡夢一再重現；多花4億，不是少4億的問題，是需要多幾次投票的問題；按照主文，只要公投成案後半年內有大選，就要綁大選，即使大選是在半個月後、下週舉行，都有可能要公投綁大選；除要編印公投名冊，也增加選務人員負擔，難以避免選務混亂，也無法好好討論公投議題，這絕不是正常的民主現象，大家不應忘記2018年的慘況。

他說，把公投當成遊戲在玩，藉著公投的手段要徹底破壞大家對於公投的正確認識，徹底的破壞工作制度。而台灣的社會不管哪一個政黨執政，也都承擔不舉選幾天，選舉結果，因此被挑戰社會大亂，動不動就開凱道夜市的結果。