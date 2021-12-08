為何要站出來挺公投？ 高金素梅三重街講大喊：受不了了！

公投進入倒數時刻，藍綠拚場。立委高金素梅宣講效果好、迴響大，台北市議員羅智強力邀立委高金素梅參加12/11（週六）到高雄大寮包公廟口宣講。羅智強今日在臉書大讚高金素梅武功「高強」，並po上影片，希望讀者「看一下這部影片，一定會被高金委員的堅毅打動」。

羅智強指出，「我與高金素梅委員第一次合體街講，是在台中的火力發電廠，身為粉絲的我，看到委員為了公投奔走，非常感動。也在兩間辦公室同仁的促成下，在台北市登上委員的小戰車，在寒冷的街頭替市民發聲」。

羅智強表示，「目前我和委員已跨過中部丶東部丶北部，這個週末，我們也將在高雄集合，全台走透透，真的是武功『高強』」。

羅智強丶高金素梅等人昨(7)日在三重捷運站丶三和夜市以及南聖宮廟埕等地宣講。羅智強將高金委員宣講影片po上網頁。希望讀者「看一下這部影片，一定會被高金委員的堅毅打動」。

高金素梅宣講影片中呼籲，我們在12/18投下四個同意，給這個政府教訓。她指出，早上從南投埔里的一個部落幫族人服務，後來再搭高鐵跑回來台北，剛剛也在宣講，一路走到三合夜市。坦言「很累」，不過她不覺得辛苦，因為在路邊講話時，很多騎士跟他們比讚、加油，走到夜市時很多人合影時都說辛苦了，「我突然發現一點都不孤單，人民都看到了」。難怪，羅智強大讚高金素梅武功「高強」，認為「看一下這部影片，一定會被高金委員的堅毅打動」。