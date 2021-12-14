受Omicron影響，英國近期確診數上升，近期更出現首例Omicron死亡個案。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，近幾週的官方消息顯示，Omicron的確診數上升、死亡曲線持平，對於Omicron的威脅、對醫療量能的影響，須等到年齡層、疫苗接種等統計出現才能評估。至於我國是否會將英國列為「重點高風險國」，指揮官陳時中表示，「沒有轉為高風險國家的規劃，但還是會看情況」。

英國首相強生近期指出，當地現在至少有1名患者被證實死於Omicron，但Omicron是一種較溫和的病毒版本，不過它在人群中的感染速度真的很快。

羅一鈞表示，3周以來，全球定序的Omicron病例超過1.1萬例，首例被證實的死亡只有英國。針對Omicron，目前包括常見的情形、比例、年齡層等，都還沒有看到相關統計，不過從南非這幾週的官方消息看到，趨勢是確診病例大幅上升，但是死亡曲線明顯很低，在持平情況，這是個樂觀的情形，也許確實就是像南非觀察到的，死亡的情況比Delta少，但是數值需要有細節，特別是年齡的統計、打過疫苗與否等，才能做醫療量能、威脅程度的評估。

陳時中表示，英國或是國外很多國家有一些相關措施，但不能和台灣類比，現在美國每周平均新增個案10萬以上、德國5萬、英國約4萬，都是高染疫情況，國家的嚴管也是根據疫情所必要的，台灣目前疫情沒有升高，請大家放心。至於是否會將英國列為「重點高風險國」，他表示，沒有轉為高風險國家的規劃，但還是會看情況。