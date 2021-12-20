針對中央研究院基因體研究中心P3實驗室人員確診新冠肺炎案，院方昨（19）日晚間繳交內部調查報告至中央流行疫情指揮中心，同時對第一線研究人員安全提出三大改革措施；對於失職人員，則將依《傳染病防治法》及院內相關法規辦理。

中研院除對本案進行調查檢討外，院長廖俊智今天表示，P3實驗室於疫情期間在台灣防疫研究上扮演重要角色，並有顯著貢獻，感謝所有工作人員的辛勞付出。

不過對於第一線研究人員的實驗安全及工作權益，廖俊智提出三大改革措施：一是研議P3實驗室人員高風險工作津貼，加強培育P3實驗室人才、留才及攬才策略，並成立「P3實驗室綜合檢討委員會」，確實改進實驗室之管理運作及生物安全督導查核機制。

二是為深化P3人才培育，將開辦訓練課程，並選拔優秀人才赴國外培訓；三是營造同仁身心健康的工作環境，及提供暢通且多元的升遷管道。

中研院強調，這次調查著重在改進缺失，至於相關人員責任問題，將依指揮中心專家委員會調查報告結果，依傳染病防治法及院內相關法規辦理。