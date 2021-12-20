行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝)

行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會議，指揮中心表示，12歲至17歲的學生中，已施打第一劑疫苗約110萬人，目前有意願施打第二劑的比例達9成，部分縣市已於12月16日起陸續接種。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為79.49％、第二劑為65.65％、第三劑為0.25％，共已施打3401萬人次。

指揮中心說，有關近日防疫旅宿群聚案，指揮中心將強化平時的作為，並修訂防疫旅宿設置及管理指引，且已擬定四大強化作為，包括強化入境者之健康檢測、防疫旅宿防疫查核、防疫旅宿空調檢視以及加強入境者有症狀之通報。

蘇貞昌表示，除要求指揮中心持續追蹤傳染途徑外，也要檢討相關防疫旅館的管理指引，有效要求於高風險地點從事相關防疫作業的高風險人員遵行相關規範，並加強其健康檢測的要求，確保相關指引規範執行到位，藉由源頭切斷傳染風險。

蘇貞昌說，目前疫苗數量充裕，且各品項也都足夠，為提升疫苗覆蓋率，並配合民眾工作地點等地理考量，請指揮中心以民眾的角度進行規劃，以提升疫苗施打的便利性。