新光鋼(2031)今年以來受惠產品量、鋼價齊揚，前三季獲利已超過歷年全年，今年營運確立將創下新高紀錄。目前鋼價整理，預期明年農曆年後可望止跌反彈。展望明年，新光鋼董事長粟明德看好明年鋼構、離岸風電接單續旺，鋼材需求將保持熱絡。

新光鋼董事長粟明德表示，第四季受到下游客戶拉貨動能趨緩影響，業績較第三季下滑，獲利應相對有撐。

新光鋼董事長粟明德指出，短期鋼鐵市場價格鬆動、需求趨緩的情況，有望在農曆年後回穩，預估明年3月鋼價可望回復漲勢，並對明年鋼市保持正向看法，預期鋼價將維持高檔水準。另一方面，隨著原料價格漲高，將使得鋼品獲利相對今年縮水，不過，若是未來公司每年可賺到4、5元也是很好的表現。

針對明年展望，粟明德指出，目前來自於公共工程、風力發電、太陽能用的鋼材接單均暢旺，其中，北水南送用的大型聯絡管還有2萬噸待出貨，前端離岸風電接單能見度達明年9月，鋼構訂單接單已滿。整體而言，看好政府持續推動公共工程、台商回流建廠等趨勢，將支撐明年需求續強。

新光鋼近年積極布局綠能產業，子公司前端離岸發電有興櫃計畫。粟明德指出，前端離岸風電已陸續取得客戶的認證，今年接單狀況不錯，營運已轉盈，看好明年獲利更佳。前端離岸風電將有IPO計畫，預計明年送件申請登興櫃。

新光鋼今年以來受惠產品量、鋼價齊揚，前10月營收突破120億元，以及前三季稅後淨利逾21億元，均已超過歷年全年。展望第四季雖鋼價下滑，但公司多角化經營效益力撐，今年將創下業績新高紀錄。

新光鋼今年前三季營收109.01億元，年增52.28%；前三季稅後淨利21.45億元、年增2.17倍，已賺贏過往歷年，EPS為6.83元。

整體而言，第四季雖鋼價下滑，但公司獲利有撐，今年將創下業績新高紀錄。全年營收可望突破140億元、創新高，EPS上看8元以上。