中鋼構(2013)今年以來持續受惠台商回流建廠、科技大廠積極擴廠以及公共工程案需求強勁，目前訂單能見度到明年底，公司看好鋼構榮景將維持2、3年以上，激勵股價再度大漲，收漲停價61.4元，成為中鋼集團今日表現最為強勁之個股。

受惠台商回流、電子廠擴廠，加上台北雙子星、統一台南物流中心、三井鳳山LaLaport購物中心等開發案將陸續啟動，鋼構需求續旺。中鋼構指出，目前鋼構為賣方市場，榮景將再維持3年。

中鋼構11月營收14.76億元，年增4.16%；1~11月營收139.86億元，年增16.58%。

中鋼構今年前三季合併營收112.45億元，年增19.41%；毛利率上升至5.3%；稅後淨利2.88億元，年減32%，主要因去年同期有處分昆山廠逾4億元業外收入挹注，若相比2019年，前三季獲利已超越2019年全年表現；今年前三季EPS為1.46元。

今年鋼構市場需求量上看130~140萬噸，過去全台鋼構廠一年大約70~80萬噸產能，最多供應100萬噸，目前整體鋼構市場持續呈現供不應求狀態。

中鋼構目前在手工程量21.2萬噸，能見度到明年底，受惠市場供不應求，銷售單價持穩高檔水準，公司對明年營運保持正面看法。

中鋼構原本預期鋼構榮景維持2、3年，但受惠半導體大廠積極擴廠、都更效應帶動住宅、商辦大樓建置需求持續熱絡，加上缺工使得施工進度放慢，預料鋼構市場榮景將較原先預期更長。

在風電產業的布局方面，中鋼構承接水下基礎鋼構相關零組件製造業務，今年已完成沃旭大彰化案階段性任務，交貨10套，營收貢獻約2億元，目前也已啟動中鋼旗下中能風場前置作業，明年初開始動工，預計將交16~21套；公司相當看好風電產品產值顯著高於傳統鋼構產品，未來隨風電產品出貨成長，將挹注業績。