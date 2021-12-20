大成鋼(2027)跨足電爐煉鋼領域，上周五(17日)公告斥資泰銖7.48億元(約台幣6.22億元)，參與聚亨(2022)旗下位於泰國的電爐廠太宇鋼鐵(TY Steel)現金增資，取得約38.43%股權。

大成鋼以美國市場為主，主要業務為鋁捲板及不鏽鋼通路。大成鋼本次斥資逾台幣6億元取得聚亨太宇38.43%股權，主要目的是增加銷售產品種類，取得上游穩定貨源。

太宇鋼鐵為台灣螺絲廠聚亨深耕泰國，成立的電爐煉鋼廠，主要產品為小鋼胚及鋼筋，年產能為60萬噸；聚亨在泰國布局多年，旗下有位居下游的盤元鋼筋廠泰聚亨和上游煉鋼廠的太宇。

大成鋼以美國市場為主，由於12月美國假期仍多，預計整體第四季營收將比第三季新高下滑，但全年營收將改寫歷史新高。展望明年，大成鋼對營收、獲利表現維持樂觀態度，力拚繼續成長。

受到美國第四季工作天數較少影響，大成鋼11月合併營收83.75億元，月減5.75%，為近6月低點，但仍年增62.78%且寫歷史同期最高。

大成鋼前11月合併營收897.75億元，年增68.4%，且已超過歷年全年表現；今年營收確定創新高。

短期來看，12月因美國假期多、工作天數減少影響，預料公司營收與11月大致持穩，法人預估，大成鋼今年營收達970~980億元，創歷史新高。

展望明年，大成鋼表示，旗下不鏽鋼、鋁捲板、扣件三大產品線市況仍佳，持續供不應求；明年隨著美國兆元基建計畫開始推展，預期三產品需求都將進一步成長，公司在通路市占為美國最大，也積極拉升像是鋁捲板的供應量，預計明年整體接單、出貨量可望再向上提升。此外，不鏽鋼、鋁捲板明年預計仍在供需偏緊，產品售價有撐，也有利於整體毛利率維持高檔之表現。

大成鋼第三季營運創新高，單季營收為260.2億元、季增21.95%；單季稅後淨利為30.37億元、季增29.89%，每股稅後淨利1.86元；前三季營收為724.63億元、年增69.27%；營業利益為134.62億元；稅後淨利68.07億元，EPS為4.18元，創同期新高。