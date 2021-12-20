東和鋼鐵(2006)目前鋼筋、鋼構在手訂單看到明年10月及明年底，公司亦看好明年鋼筋、H型鋼等建築用鋼需求，股價連三天大漲，今早股價最高69.3元，再創減資掛牌以來新高價。

東和鋼鐵15日舉行法說會，董事長侯傑騰表示，這兩年受惠台商建廠辦及商辦、一般住宅、半導體廠設廠，建築用鋼需求都不錯，預期明年將持續需求力道；公司目前鋼筋在手訂單達約85~90萬噸，以每月平均出貨約9萬噸計算，已排到明年10月；鋼構在手訂單明年基本上已滿載，已開始洽談2023年第一季訂單。

針對越南廠，侯傑騰表示，看好仍有很多企業要赴越南建廠、機會多，至於RCEP即將生效，公司認為對越南鋼市影響有限。

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）明年元旦生效，對於越南市場影響，侯傑騰分析，越南是鋼鐵平板、長條鋼材出口國，並未受到太多關稅阻礙。

東鋼受惠鋼市量價俱揚，今年前三季業績創新高，營收419.96億元，年增39.55%；營業毛利70.12億元，年增63.41%；營業利益52.36億元，年增88.62%；稅後淨利43.84億元，則年增1.2倍，EPS 4.06元。

針對股利政策，東鋼指出，多數獲利將與股東分享，預計配發率約7至8成。

法人預估，東鋼明年營收、獲利表現可望持續比今年成長，加上公司完成減資33%，明年EPS可望再明顯提升。也看好東鋼將擁有高現金殖利率題材。