國際廢鋼價格小跌，為刺激市場鋼筋買氣，豐興(2015)今日再度調降鋼筋價格每噸300元，為連兩周降價，原料面的廢鋼則仍為平盤。

回顧上周，國際廢鋼價格持穩，為刺激市場鋼筋買氣，豐興調降鋼筋價格每噸500元，原料面的廢鋼則仍為平盤。成品型鋼也是平盤開出。

近期國際廢鋼價格小幅盤整，市場鋼筋買氣平穩，豐興本周續調降鋼筋價格每噸300元，鋼價持續回檔，累計連兩周共計下跌800元。

目前國際原料價格整理，市場鋼筋買氣平平，但因應同業有所降價，豐興今日再調降鋼筋價格每噸300元，本周廢鋼收購價則是持平為每公噸1萬1700元；鋼筋本周續降至每公噸2萬1500元。型鋼產品基價則仍持平為每公噸2萬6500元。

國際原料行情方面，近期國際廢鋼原料行情狹幅整理，澳洲鐵礦砂持續上揚；日本2H廢鋼續跌5美元至每公噸480美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價轉跌8美元為每公噸452美元。澳洲鐵礦砂由每公噸101.05美元再漲至104.65美元。