國際廢鋼價格小跌，澳洲鐵礦砂持續上漲；豐興(2015)本周全面平盤，原料面的廢鋼仍為平盤，主要產品鋼筋也開平盤，中止先前的跌勢。
回顧上周，國際廢鋼價格小跌，為刺激市場鋼筋買氣，豐興再度調降鋼筋價格每噸300元，為連兩周降價，累計連兩周共計下跌800元。原料面的廢鋼則仍為平盤。
近期國際廢鋼價格小幅盤整，市場鋼筋買氣平穩，豐興本周鋼筋價格開平盤，鋼價回穩。
目前國際原料價格整理，市場鋼筋買氣穩定。本周豐興廢鋼收購價續持平為每公噸1萬1700元；今日鋼筋價格開平盤，鋼筋本周維持每公噸2萬1500元。型鋼產品基價也持平為每公噸2萬6500元。
國際原料行情方面，近期國際廢鋼原料行情狹幅整理，澳洲鐵礦砂持續上揚；日本2H廢鋼續跌5美元至每公噸475美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價續跌7美元為每公噸445美元。澳洲鐵礦砂由每公噸104.65美美元再大漲至117.55美元。
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