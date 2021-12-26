國泰金(2882)前11月獲利持續創同期新高，稅後淨利1353.2億元，每股盈餘9.95元，今年全年獲利向1400億元及大賺一個資本額叩關。

子公司國壽傳統避險工具成本維持低檔，且避險策略操作得宜，皆有助避險成本進一步下降，今年迄今已較去年同期下滑逾50bps。國壽資本水準強健，淨值比及RBC ratio分別逾10％及370％，續處歷史高位。

美國聯準會（Fed）日前宣布將啟動Taper縮減購債，為升息鋪路，台灣央行明年升息機率高，環境有利於金融業。此外，壽險業帳上投資部位未實現利益異常豐厚，往後仍有不少潛在資本利得；台幣升值幅度趨緩、避險工具相對便宜，預期2022年外匯避險成本將減少。

國泰金今年配2.5元現金股息創新高，今年獲利力拚一個資本額，待金管會同意，配息能力有機會較今年大幅增加，以目前股價來看，現金殖利率上看7％以上。

技術面上，本周重回所有均線，均線也呈現上揚表現，外資法人上周四、周五回補買超合計超過9000張，推升股價表現，目前多方趨勢維持不變。