銀行股在周四推升了歐股收漲。有跡象顯示，Omicron變種病毒可能較不嚴重，讓風險偏好有所改善。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲4.65點或0.97%，為483.01點，為連續第三個交易日收漲，並站上近一個月高點。追蹤了全球股市上揚，銀行股和旅遊股領漲。

兩個疫苗藥廠表示，他們的疫苗可以保護民眾免於Omicron病毒侵襲。英國的研究顯示，與Delta病毒相比，感染Omicron病毒所導致的住院率是比較低的。然而部分公衛專家仍指出，與新冠肺炎的對抗尚未結束。

IG財富管理首席投資策略長Philip Petursson說，Omicron病毒不會破壞正在進行的經濟復甦，只是可能會推遲復甦，2022年將會有一個具吸引力的、健康的經濟環境。

市場上的風險情緒增加，降低了避險債券的需求。歐洲政府債券殖利率出現連續第四個交易日上升，美國基準國債殖利率也到近兩周高位，協助銀行股上漲。

泛歐Stoxx 600指數預計今年將上漲21%，低於標普500的上漲26%。目前歐股距離歷史高點僅差1.5%。

Petrursson說，今年各個主要經濟體重新開放，並受惠於財政刺激。2022年將是股本回報、利率、經濟成長重回正常化道路的時候。

阿私利康(AZ)引用牛津大學研究數據指出，三劑的AZ疫苗接種可以有效抵抗Omicron病毒，為市場增添正面情緒。

瑞士建築材料公司Holcim上漲1.9%。該公司將以13.5億美元收購美國屋面材料公司Malarkey Roofing Products，以便拓展日益增長的美國市場。

愛爾蘭博彩公司Flutter娛樂上漲2.1%。該公司宣布以16.2億英鎊(約21.6億美元)收購義大利線上遊戲營運商Sisal；該公司試圖擴大在歐洲大陸的業務。

德國車用零件供應商大陸集團(Continental)上漲2.5%，報93.8歐元。該集團CEO告知新聞媒體，汽車產量在第四季回升之後，該公司今年的獲利率目標可望達成財測的頂端。