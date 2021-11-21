桃園龜山今凌晨發生一起駭人命案，一名蔣姓男子進超商未戴口罩，遭蔡姓店員勸阻禁止入內，因此心生不滿，竟返家拿刀回店裡狂刺蔡姓店員3刀，最後蔡男傷重不治死亡，引起社會譁然，而連續幾起超商勸戴口罩傷人事件也讓網友炸鍋，怒批「台灣什麼時候變成想殺人就殺人？」

屏東9月底發生超商女店員因勸導客人戴口罩，遭客人猛戳雙眼險失明，接著10月底又一起店員勸戴口罩遭喝醉客人打斷6根肋骨，現在更有店員因為勸戴口罩被客人拿刀刺到喪命，震驚社會，不少網友也開始檢視超商店員的人身安全。

PTT上有網友表示，超商店員不只要會煮咖啡、茶葉蛋等，現在還要承擔著可能被打、被挖眼、被刀刺甚至被開槍的風險，堪比警察出外勤，而且還不能配槍，反擊還有被告的風險，質疑做超商店員是不是該有危險工作加給。

更有人怒轟，政府總說台灣就算沒有很好，治安就是比其他國好，但現在當個超商店員，勸客人戴口罩還反遭客人挖眼、刺死，到底治安好在哪？讓網友紛紛留言：「難道現在要有柔道黑帶，或是等同級的武力才可以應徵」、「台灣什麼時候變成這樣想殺人就殺人？」、「變成跟第三世界國家一樣」、「要比照國外柑仔店裝鐵欄杆了嗎」。