為鼓勵桃園市弱勢在職勞工重回校園完成學業，提昇職場專業知能，增強就業競爭力並保障工作權利，桃園市政府自106年開辦補助弱勢勞工在職進修學分費計畫，於106至110年度已補助1086人次，111年度持續受理補助申請，凡設籍或工作地點在桃園市之在職勞工，符合弱勢勞工條件其中一項(如獨力負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力、二度就業婦女、家庭暴力被害人、更生受保護人、新住民及因故辦理休學致未完成專科以上學業者等)，即可提出申請。

勞動局表示，111年度補助額度為每人最高3學分，每學分以2000元為上限，所修學分費未達2000元者依實際學分費覈實補助。凡符合補助資格在職勞工自110年12月1日起至111年11月30日止取得國內大專院校學士學位、碩士學位、副學士學位及推廣教育學分班之學分證明，可檢附身分資格證明文件、在職證明、繳費證明及學分證明等資料，即日起至111年12月10日止(郵戳為憑)，向桃園市政府勞動局提出申請。

藉由學分費的補助，鼓勵弱勢在職勞工重返校園完成學業，培育發展個人職場專業知能，加值勞工職場競爭力，預計提供200位以上符合補助對象之勞工終身學習在職進修之機會，另外「勞工學苑」持續規劃符合勞工朋友需求的相關課程，歡迎有意願提升自我的勞工朋友加入勞工學苑終身學習的行列，讓您在職場上更有競爭力!

有關學分費補助及勞工學苑課程相關資訊，請至桃園市政府勞動局網站查詢(首頁＞業務資訊＞桃園勞工學苑＞最新消息http：／／academy-labor.tycg.gov.tw／www或電洽勞動局綜合規劃科(03-3322101分機6808、6809)。