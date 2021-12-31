高雄市壽山動物園改造經費約新台幣5億元，竟爆出市政府行文台電、中油各要求補助8000萬元，要求中鋼補助6000萬元。經媒體披露後引起極大爭議，為了保護「暖男」市長，國營事業主管機關經濟部第一時間表示捐款皆基於企業社會責任，並符合公司治理精神及相關法規。

此次「回饋」實已超出常規，加上高雄市目前市長、立委均是民進黨籍，立委更握有國營事業預算審查權，即使是不義之捐，台電、中油又豈敢不吞？

更令人氣憤的是，高雄市政府於12月3日才發文送補助計畫，不到一個月竟已證實台電如數支付，如此大筆的睦鄰補助費用未經編列、審議從何而來？按照政府預算規定，今年的補助預算早在去年就應該審查完畢，明年度的預算也早編列完成送立法院審議，這筆憑空生出來的經費究竟從何而來？

另一方面，高雄身為直轄市，壽山動物園修理應自行編列預算支應，這筆補助等於是中央另用名目「加碼」撥付預算給高雄市政府使用，根本是國庫私通地方政府。更可惡的是台電至今(2021)累積虧損達新台幣640億元，高雄市政府一紙公文就又討了8000萬，吃相難看至極！

民進黨全面執政6年多以來，先後有8400億的「前瞻基礎建設計畫」、新式戰機採購2472億元、新冠肺炎紓困振興8400億元，蔡政府執政五年就編1兆9272億元特別預算，根本就是「想怎麼花、就怎麼編」，甚至在今年直接連「審」都不用，將中央政府總預算案在立法院逕付二讀，直接將立法院變立法局。

此次事件，幸有看不下民進黨吃相的正義之士勇敢揭發，白紙黑字的公文更讓高雄市政府無從推諉。惟在民進黨全面把持國政之下這筆預算恐怕只是冰山一角，背後尚不知有多少違反法令規定、程序正義的公帑被大肆揮霍，台灣民眾不可再被民進黨大內宣美化洗腦，否則最終傷的終究是自己的荷包及納稅錢！

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