一名從美國來台灣的女孩Kayla日前在YouTube分享第一次吃台式牛排的心得，近日她又再度分享吃薑母鴨的感想，她表示在台灣街上看到招牌有一隻雞，一直誤以為是火雞，走進店裡才知道是薑母鴨。初次品嘗薑母鴨，她忍不住大讚「真的太好吃」，甚至忘記火雞肉的味道。

YouTube頻道《不要鬧工作室》於近日上傳的影片中，來自美國賓州的Kayla表示，在美國感恩節大家都會吃火雞，因此在台灣路上看到招牌上有超大火雞圖案，非常興奮，沒想到走進去才發現是薑母鴨店。

Kayla第一次吃薑母鴨，覺得鴨肉有一點乾，但是搭配鴨皮一起吃，口感卻變得滑嫩、好入口，她大口喝了一口湯，驚豔地直呼「Oh my god！」濃郁湯頭為基底，夾帶些許麻油，「真非常好喝，是冬天最佳夥伴」。

Kayla看到鍋中的鴨血坦言，一直不懂為什麼有人要吃血，直到她吃了一口後，馬上改口「我現在也被圈粉了」；她接著吃麻油麵線，好吃到讓她瞪大眼睛，「我以為這是鴨店，為什麼他們會有這麼好吃的麵線？」

Kayla大啖鴨肉丸、鴨肉片等食材，並露出滿意的微笑，「好吃到讓我完全忘記火雞肉，薑母鴨的味道真的太讓我震驚」，除了好吃的麵線，薑母鴨的湯頭更是一絕，再加上軟嫩的鴨肉片，「真的非常好吃」。