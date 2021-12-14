美國妹吃台式牛排 見1景象「超困惑」：完全沒道理

一名從美國來台的女孩Kayla日前在YouTube分享，第一次在台灣吃台式牛排的心得，她表示，看到鐵板上的牛排搭配義大利麵及雞蛋，讓她十分困惑，「我不是只有點牛排而已嗎？」因為在美國吃到的牛排餐，配菜通常只有蔬菜及烤馬鈴薯，但她吃了一口後立馬大讚「真的太好吃，終於可以理解台式牛排的奧義了」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》日前上傳的影片中，來自美國賓州的Kayla指出，第一次在台灣吃台式牛排，上桌時發現牛排下方還有麵及煎蛋，她疑惑「我不是只有點牛排而已嗎？」她將牛排沾了一些蛋液一起吃，才發現是人間美味。

Kayla透露，在美國會用鐵板盛裝的食物，通常是墨西哥烤肉，牛排只會用一般的盤子上桌，若點牛排，會搭配蔬菜或烤馬鈴薯，而不是麵及煎蛋，「所以台式牛排完全沒道理啊！」她坦言一開始真的不懂台式牛排，不理解牛排為什麼會和麵配在一起，再加上自己從未吃過蘑菇醬及黑胡椒醬，最讓她覺得特別的是，配料中還添加了紅蘿蔔及豌豆，「口感真的很棒！」

Kayla說，她個人喜歡每一樣先單獨分開吃，最後再把所有食材混在一起，「起初我認為沒道理的組合，現在可以慢慢理解它的奧義，真的太好吃了」。另外，大多數的台式牛排餐還會附贈免費的玉米濃湯及餐包，也讓Kayla讚不絕口，大讚「搭配得完美至極」。