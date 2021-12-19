歌手王力宏出道多年一直給大眾「優質偶像」的形象，但17日他卻遭到前妻李靚蕾發長文控訴長期被王家霸凌，並爆料王力宏淫亂私生活，讓他演藝事業全毀。近日網友還挖出2003年日本男星GACKT上綜藝節目時的畫面，並公開王力宏教導他說中文時的內容，讓主持人忍不住大喊「變態」。

日本男星GACKT在2003年曾與王力宏合作過電影《MOON CHILD》，近而成為朋友。而當年GACKT登上綜藝節目《UTABAN》採訪時，特別以「給予欺騙我的台灣演員一發回擊」為標題，爆料合作電影時曾向王力宏討教中文，但王力宏卻告訴他「想和別人當朋友的時候，就笑著對他說『口X好嗎？』，如果對方說『好』，你們的關係就會變得親近」。

當時不懂真正含意的GACKT，一見到身邊的女性工作人員便開口詢問「口X好嗎？」沒想到對方卻露出驚恐的表情，嚇得直搖頭，他一度還以為自己發音不好對方聽不懂，還再度放慢速度詢問，但對方依然搖頭讓他感到相當奇怪；但同樣的一句話詢問男性，他們卻笑著回應「好~好~」，讓他更加不解。

事後他才明白原來王力宏敎他的是「黃色笑話」，讓他感覺被耍十分不甘心，而一旁的主持人了解真正意思之後也忍不住張大嘴巴，直呼「太沒品了」、「這簡直是變態」。過一陣子，當王力宏問GACKT「在日本有什麼把妹的方法」時，他也以同樣的黃色笑話回擊。如今王力宏被爆出召妓、劈腿又約砲等醜聞，也讓這段影片再度於網路上流傳，引起網友們熱議。