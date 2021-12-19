知名美女插畫家兼網紅「泥泥學姊」，靠著亮麗的外表與火辣身材而受到網友注意，加上精湛的畫工讓她成功打開知名度，而除了泥泥學姊外，PTT表特版上近日又出現一位「兇猛藝術家」遭網友瘋傳，IG辣照也一併被挖出。

今（19）日網友於PTT表特版上，以「兇、短髮、藝術家」為標題，並曬出多張照片，吸引大批網友注意。而照片中，這名短髮正妹擁有甜美的臉蛋，並穿著各種低胸洋裝或是緊身上衣，大方展現凹凸有致的火辣身材，讓網友看了臉紅心跳。而沒多久就被眼尖的網友發現，她就是來自香港的網紅正妹「KITKAT」。

本身職業為插畫家的KITKAT，經常透過社群媒體與網友們分享私下生活及插畫作品，而身材火辣的她，私底下也是名性感模特兒，今年10月便曾在IG上大方公開多張火辣的寫真照，只見當時的她穿著一件超短的白色針織衣搭配蕾絲小褲，並將衣服撩起隱約露出性感南半球，吸引上千名網友按讚。

另外，KITKAT也曾發出另一套穿著性感內衣的濕身泡湯照，以及性感比基尼照大秀傲人曲線，同樣令網友看了直噴鼻血，忍不住直呼「好大」、「比基尼那張也太扯」、「果然是“溢”術家」、「想當橘貓」、「也太有份量了吧」、「妳是"大"藝術家」、「比基尼快撐不住了」。