1218的四項公投，最後以全數未過關作收。有人說這是民進黨的勝利，也有人說這是國民黨的危機，但跳脫出黨派，這個結果最後真正影響到的，還是台灣的老百姓。而四項不同意的結果，最大的輸家其實就是台灣的老百姓。因為選前就已經知道，此次的公投是總統府與執政黨傾盡全黨與全國之力，刻意造成的結果。但政府原先失去民心、令民眾不安而發起公投，又要花大筆納稅人的稅金與精力去扭轉結果，簡直就像美國豬農用賣豬賺來的錢，又去買萊克多巴胺餵給豬吃一樣，完全搞不懂背後的邏輯何在。

這次最令人意外的，應該就是反萊豬一案並未過關。從民間一開始的一面倒支持反萊豬，到最後一刻竟然被反轉，對領銜人和工作小組來說，絕對是最大的意外和挫折。因為民生與食安應該是最不具黨派意識和立場的議題；說白一點，也是比較不可能輕易就被說服或被收買的議題。最後公投開票出來以後是這樣的結果，非常值得當成一個台灣國內政治的教案好好檢討，看看到底是哪裡出了問題。

投票前原本也獲得一面倒支持的，還有藻礁。但藻礁議題比較複雜的是，領銜人潘忠政和環保團體與執政黨之間的愛恨情仇。原本環保愛地球其實是很單純也非常具有普世性，而且也深受年輕民眾支持的一項倡議。但就如同潘忠政在公投後所說的，執政黨在公投前釋放許多訊息，徒增民眾了解議題的難度，最終放棄投票。而政府在公投前針對環保團體的各種摸頭，也逐漸讓環團內部產生矛盾，消耗了專注在藻礁議題上的能量。

相較之下，核四公投雖然未獲同意通過，卻應該被視為黃士修努力之下的一大勝利。因為四案當中，核四原本是最處於劣勢的一項法案。以核養綠的倡議以及核四廠的安全性與核廢料的存放問題，本就不容易讓一般民眾接受。但最後開票出來的結果，終究還是獲得380萬張的同意票，已是雖敗猶榮。所以黃士修其實也不必急著在公投結果出爐後，就找侯友宜興師問罪，因為以此觀之，未來絕對還有機會再接再厲、大有發展。

最後則是經過此次公投，民眾應該也再次看到了公投如果不綁大選，投票率會有多低。將會影響所有民眾、甚至後代子孫的公投結果，投票率竟然才41%，連一半都不到，無怪乎朱立倫要說「公投已死」。其實只需要解決2018年九合一選舉時，因為公投題目太多而圈票處又太少，導致一邊投票又一邊開票的技術性問題，公投綁大選絕對可以促成更多民眾的投票參與。否則如果要辦公投、事前搞這麼多前置準備作業，又是座談會又是印文宣的，辦了之後又沒人出來投票，不又是只浪費人民的納稅錢嗎？有什麼意義？

（作者為口譯工作者）

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