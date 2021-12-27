越南移工趙文強今年8月與同鄉陳姓移工在宿舍飲酒後，因拒絕陳男指使洗碗被對方毆打，竟憤而從廚房持菜刀朝對方胸部猛刺1刀，導致陳男送醫急救不治。台南地院考量趙男坦承犯行，同時被害人家屬也願意給他重新做人的機會，依殺人罪判刑11年，執行完畢或赦免後驅逐出境，全案還可上訴。

判決指出，趙文強與陳姓男子均為越南籍，2人於2021年2月間入境來台，同為台南市龍崎區某公司的員工。2021年8月15日上午11時至下午2時，趙男與陳男在宿舍一起飲酒，結束後陳男指使趙男洗碗，但趙不從，隨即被陳男毆打，因而心生不滿。

同日下午4時2分許，趙男見陳男到宿舍外上廁所，即持廚房的菜刀尾隨在後，待陳男如廁後步出廁所，持刀朝陳的胸部刺入，造成深度至少14公分的穿刺傷及6處切割傷，並刺入胸腔、橫隔膜、肝臟，造成右側血胸、大量出血、血胸及腹血，經送醫救治仍於隔天上午6時47分不治。

法官審酌，被告與被害人都是越南來台工作的同事，並無深仇大恨，本應相互幫助照應，被告僅因遭被害人指使做事不從被毆打，即心生不滿持菜刀刺殺被害人，鑄下大錯，犯罪情節重大，但被告犯後坦承犯行，雖尚未與被害人家屬和解，但被害人家屬委由代理人表示被告尚年輕，願意讓被告有重新做人的機會，考量被告國中肄業，越南家中還有父母、弟弟、妹妹，加上離鄉背井首次來台、語言不通等情狀，判刑11年。