警方逮獲３嫌（警方提供／戴上容新北傳真）

上百萬蒐藏品遭竊（警方提供／戴上容新北傳真）

37歲陳男月初與老婆吵架後離家，友人告知三重區仁化街某民宅沒人居住，陳男竟直接入住，黃姓屋主返家後發現陳男在他家，陳男還反問「你是誰！」，黃姓屋主立即將門反鎖報警，警方獲報到場，陳男和屋內蒐藏品都不知去向，警方20日上午在北市逮捕陳男，陳男則表示林、周2人也涉案，警詢後依竊盜罪將3嫌移送法辦。

據了解，陳男平日於各大跳蚤市場擺攤賣物，本月初跟老婆吵架後負氣離家，思索著到底要落腳何處，經詢問48歲林姓同業後得知，新北市三重區仁化街158巷某處民宅疑沒人居住，陳男依循到場入內察看，發現大門毀損無法關閉，就直接入內暫居。

陳男後來直接當作是屋主，陸續搬走屋內價值上百萬的蒐藏品、寶石、戈壁石、懷舊CD、藝術品，並將贓物暫置於於48歲林姓同業、44歲周姓同業等2嫌住處，還將部分寶石、戈壁石賣給林、周兩嫌，並在北市萬華擺攤銷贓，不過陳男不識上百萬贓物的價值，擺攤僅賣出懷舊CD獲利2千500元。

15日上午10時許，53歲黃姓屋主從大陸深圳返台，隔離完7天準備返回家中，再自主居家隔離另7天，黃姓屋主才打開透天厝一樓大門，就聽到2樓處有聲音，直上2樓處驚見陳男從2樓某臥房走出，陳男見黃姓屋主，竟作賊喊抓賊反問「你是誰！」

黃姓屋主被突來一問，未予回應，不動聲色轉身走下一樓，旋即把大門反鎖報警處理，陳男見黃姓屋主轉身離去，一時心虛又見大門被反鎖無法逃逸，直接從2樓臥室跳窗逃走；三重警方獲報派員前來，陳男卻已不知去向，黃姓屋主檢視屋內上千件價值上百萬的蒐藏品、寶石、懷舊CD、藝術品不翼而飛。

警方經調閱監視器畫面，20日上午在北市大安區忠孝東路四段旅館內逮捕陳男，並陸續將共犯林、周兩嫌逮捕到案，連同贓物一併帶回偵辦。偵詢時，林、周2嫌辯稱，是收購贓物不是偷竊，陳嫌反咬2嫌也涉案，3人互咬卸責，警詢後依竊盜罪將3嫌移送法辦。